Datça'da Dünya Ormancılık Günü Etkinliği: Bin Fidan Dağıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara bin fidan dağıtıldı.

Datça Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İskele Mahallesi'nde fidan dağıtım etkinliği düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Muammer-Aysel Geremeli Camiisinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kaymakam Murat Atıcı da namaz sonrası etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında biberiye, defne, harnup ve badem fidesi vatandaşlara dağıtıldı.