Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı - Haberler

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Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan kişiyi ekipler kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren 65 yaşındaki turiste ekipler müdahale etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yapmak için dağa çıkan ve güneş çarpması sonucu baygınlık geçiren 65 yaşındaki turiste ekipler müdahale etti.

Datça, Emecik Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Recep Sinan Kanışkan, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Ekiplerden yardım isteyen Kanışkan, güneş çarpması ve tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdi.

Bölgeye ulaşan Jandarma ve Datça Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ekibi Kanışkan'a ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kanışkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

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