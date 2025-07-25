Datça'da Denizde Fenalaşan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Kumluk Plajı'nda denize giren 62 yaşındaki Talat Gürbüz, yüzerken fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri Gürbüz'ü hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kumluk Plajı'nda serinlemek için denize giren Talat Gürbüz (62), yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Gürbüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel