Datça'da denizde erkek cesedi bulundu
AA - Sebiha Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Yazı mahallesi Değirmenbükü Koyu'nda deniz kenarında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Sebiha Arslan - Güncel