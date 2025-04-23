Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

Datça'da Denizcilik Sektörünün Geliştirilmesi İçin Toplantı Yapıldı

Datça'da Denizcilik Sektörünün Geliştirilmesi İçin Toplantı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde denizcilik sektörünü geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla yapılan toplantıda, balıkçı barınakları ve iskelelerin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca, feribot seferlerinin başlatılacağı da duyuruldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde denizcilik sektörünü geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla toplantı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve hudut kapısı-iskelesi üzerine istişarelerde bulundu.

Toplantıda, hudut kapısının yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunlar ele alındı ve iskelelerin güçlendirilmesi için adımlar atılacağı belirtildi.

Datça'ya yönelik marina, liman ve çekek yerleri gibi projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, toplantıda Sömbeki (Simi)-Datça, Rodos-Datça feribot seferlerinin başlatılacağı müjdesi verildi.

Yapılacak yatırımların, Datça'nın ekonomik ve turistik potansiyelini artıracağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.