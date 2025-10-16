Haberler

Datça'da Deniz Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Datça'da Deniz Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen deniz temizliği etkinliğinde gönüllüler ve profesyonel dalgıçlar, su altındaki atıkları topladı. Etkinlik, çevre gönüllüleri ve tekne sahiplerinin destekleriyle yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz temizliği etkinliği yapıldı.

İskele Mahalle Muhtarlığı, Muğla Çevre Platformu, Datça Mavi Deniz Tekne ve Yatçılar Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, İskele Mahallesi'nde toplanan gönüllüler ve profesyonel dalgıçlar, Liman ile Kumluk Plajı arasında belirlenen alanda denize dalarak su altındaki atıkları çıkardı.

8 dalgıç, liman çevresinde ve kıyı şeridinde biriken plastik, cam, metal ve çeşitli deniz çöplerini su altından çıkararak karaya taşıdı.

Toplanan atıklar, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Temizlik çalışmasına çevre gönüllüleri, tekne sahipleri ve mahalle sakinleri de destek verdi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
