Datça'da Deniz Kabuklarıyla Sanatserleri Buluşturan Sergi Açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz kabuklarından oluşan figürler ve su altı fotoğrafları sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Eserlerin sahibi emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut, Datça Liman Sanat Galerisi'nde serginin açılışında, 1975 ile1980 yılları arasında Datça İlçe Tarım Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, denizle uzun yıllardır hem mesleki hem de hobi olarak ilgilendiğini söyledi.

Dünyadaki birçok denizde dalış yaptığını, daldığı yerlerden topladığı deniz kabukları ve çektiği fotoğrafları sergiyle paylaşmak istediğini anlatan Mut, "Bu, 12. kişisel sergim. Her yıl bir sergi açıyorum. 79 yaşındayım, deniz benim yaşam kaynağım. Bu güzellikleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Daha önce İzmir, Çanakkale, Çeşme ve Bozcaada'da da sergi açtım. Datça'da görev yaptığım yıllardan beri bu kıyılara bağlıyım. En çok sergimi burada açmak istedim." diye konuştu.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.