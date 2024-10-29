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Datça'da Cumhuriyet Bayramı'nda Denizde Yüzme ve Sörf Etkinliği

Datça'da Cumhuriyet Bayramı'nda Denizde Yüzme ve Sörf Etkinliği
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 1923 metrelik parkurda açık deniz yüzücüleri ve ayakta kürek sörfçüleri yarışı düzenlendi. Etkinliğe 40 sporcu katıldı ve renkli görüntüler oluştu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 1923 metrelik parkur, açık deniz yüzücüleri ve ayakta kürek sörfçüleri tarafından geçildi.

Datça Kaymakamlığı'nın Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci kutlamaları kapsamında Datça İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yüzme ve kürek etkinliği düzenlendi. Etkinliğe aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 40 açık deniz yüzücüsü ile ayakta kürek sörfçüsü katıldı.

Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla atça Kaymakamı Murat Atıcı tarafından verilen startın ardından Kumluk plajından başlayıp, tekrar başladıkları noktaya dönerek 1923 metrelik etabı yüzüp, sörf üzerinde ayakta kürek çekerek geçti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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