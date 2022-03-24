Datça'da CİMER toplantısı yapıldı

MUĞLA (AA) - Datça'da kamu kurumu görevlilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Bilgilendirme ve Eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan CİMER Bilgilendirme ve Eğitim toplantısı, Datça'da da yapıldı.

Datça Kaymakamlığı koordinesinde Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitime kamu kurumu görevlileri katıldı.

İl CİMER Koordinatörü İsmail Arık tarafından, slayt gösterim ile verilen hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantısında, CİMER sistemini etkin ve verimli kullanmak, hizmet kalitesini arttırmak, CİMER başvuruları, CİMER sisteminin kullanımı ve cevaplandırmaları gibi konularda bilgi verildi.

CİMER Kurumsal İnceleme Raporu hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda, Muğla'nın CİMER sistemini kullanmada Türkiye'de ilk sıralarda olduğu kaydedildi.