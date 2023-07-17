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Datça'da çıkan yangın zamanında söndürüldü

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Datça Hızırşah Mahallesi'nde başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanında müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Datça'da makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Datça Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkiinde makilik alanda başlayan orman yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hava yer ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yanan küçük bir sahada soğutma çalışması yapılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

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