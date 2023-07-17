Datça'da çıkan yangın zamanında söndürüldü

Datça Hızırşah Mahallesi'nde başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zamanında müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.