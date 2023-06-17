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Datça'da Cani Damat Kayınvalidesini Boğazını Kesip 8 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Datça'da Cani Damat Kayınvalidesini Boğazını Kesip 8 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde cani damat tartıştığı kayınvalidesinin önce boğazını kesti, ardından yere yığılan kadına 8 bıçak darbesi vurdu. Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde cani damat tartıştığı kayınvalidesinin önce boğazını kesti, ardından yere yığılan kadına 8 bıçak darbesi vurdu.

Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. A.M.T. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi Sevgi Ağı ile tartışmaya başladı. Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu. Yaşanan olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından A.M.T. ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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