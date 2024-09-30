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Datça'da Çadırda Ölü Bulunan Kişi Haydar Doğruer

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Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu. Haydar Doğruer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu.

İskele Mahallesi'ndeki çadırda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, çadırdaki kişinin Haydar Doğruer olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğruer'in daha önce Muğla Huzurevi'nde kaldığı, sonrasında Datça'ya gelip yalnız başına çadırda yaşadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Doğruer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Adli Tıp Kurumu Datça

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