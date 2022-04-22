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Datça'da bir koyda erkek cesedi bulundu

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da bir koyda erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir koyda erkek cesedi bulundu.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki bir koyda erkek cesedi bulundu.

Palamutbükü Akçabük Koyu'nda denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, Fırat Koç'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

112 Acil, Jandarma, Muğla, Güncel, Haberler

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