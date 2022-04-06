Datça'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı - Haberler

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Datça'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Datça'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Datça Kaymakamlığınca Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Datça Kaymakamlığınca Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi ev sahipliğinde Bülent Ecevit Kültür Merkezinde başlayan çalıştaya İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, ilçe protokol üyeleri ile görevliler katıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Doktor İzzet Kaptanoğlu, çalıştaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Çalıştay, iki gün sürecek.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Bülent Ecevit, Mesut Çoban, Hisarcık, Datça, Güncel, Haberler

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