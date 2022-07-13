DATÇA AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

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DATÇA AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; bugün saat 11.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi. Zeminden 13.75 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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