Datça'da 86 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 2 Organizatör Tutuklandı

Datça'da 86 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 2 Organizatör Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik, bölgedeki operasyonla göçmenleri kurtarırken, 2 organizatör tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 06.45'te, Datça'nın Deve Boynu açıklarında can salları içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20'si çocuk 86 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 organizatör de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ile Ramil Shashvarov, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.