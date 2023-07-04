Datça'da 8 yaşındaki çocuğun cinsel istismar davası ertelendi

ESMA TURAN

Datça'da 8 yaşındaki çocuğun, Mustafa Bulacak'ın (73) cinsel istismarına maruz kalması ile ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kamera kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Muğla'nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta iddiaya göre 8 yaşındaki çocuk, sokakta yürüdüğü sırada 73 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Bulacak'ın cinsel istismarına maruz kaldı. Ailenin şikayeti üzerine Bulacak aynı gün tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Davanın ilk duruşması bugün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Bulacak, duruşmada şu ifadeyi verdi:

"Reşadiye'de yürümek için evden çıktım. Bir saat yürüdüm, dönüş yolunda ara sokakta gezerken mağdur bana seslendi. 'Bir yer mi arıyorsun, yardım edeyim' dedi. 'Ben de caddeye ineceğim, bu sokak caddeye iner mi' dedim. Okula doğru indik. Kendisi bana annesinin bu okulun kantininde çalıştığını söyledi. O gün Anneler Günü'ydü. Annesi ve babasının ayrı olduğunu, annesine hediye almak istediğini ama parası olmadığını söyledi. Ben de eğer kabul edersen ben alırım sana dedim. 100 metre ileride markete gittik. Çikolata ve şekerlemelerini aldı. Kasanın yanındaki soğutucudan dondurmasını aldı ve parayı ödedim marketten çıktık. Tekrar geldiğimiz yöne yürüdük, onu okulun köşesinde bıraktım, o da evine gitti. Ben hiçbir şekilde temasta bulunmadım, dokunmadım. Fotoğraf çektirmek istedi ben çekemedim o benim telefonumdan ikimizin fotoğraf çekti."

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan 8 yaşındaki mağdur çocuk da yaşananları anlattı. Seçim günü annesinin okul kantininde çalıştığını, annesinin yanından arkadaşı ile ayrılıp arkadaşının evine gittiğini söyledi. Daha sonra üzerini değiştirmek ve telefonunu alıp yeniden arkadaşına gelmek için evine gittiğini belirten çocuk, dönüş yolunda Mustafa Bulacak ile karşılaştığını ve Bulacak'ın kendisine 'buraya yeni taşındım marketin orada oturuyorum, bana yardım eder misin' dediğini söyledi. Mustafa Bulacak'a yardım ettiğini anlatan çocuk, şunları söyledi:

"Yürürken benim özel bölgelerime dokunmaya başladı sonra bana; sana marketten bir şeyler alayım mı' dedi. Ben 'hayır' dedim ama çok zorladı 'tamam' demek zorunda kaldım, markete gittik. Markette beni dudağımdan öptü. Ben hafifçe ittim onu, 'sevmiyorum böyle şeyler lütfen yapmayın' dedim. O gün seçim olduğu için markette pek fazla kimse yoktu. Kasiyere de Mustafa Bulacak'ın bana daha kötü şeyler yapmasından korktuğum için söyleyemedim. Sonra 'beni okulumuzun yanındaki parka bırakır mısınız' dedim o da 'yok yokuşa kadar bırakırım' dedi. Çok zorladığı için yine 'tamam' demek zorunda kaldım. Bana dokunduktan sonra çok tiksinmiştim, belki polisler tespit ederler diye fotoğraf çektirmek istedim. Fotoğraf çektik. Eve gelip hemen annemi aradım 'çok kötü şeyler oldu' dedim. Annem hemen eve geldi karakola gidip şikayetçi olduk."

Mahkeme, kamera kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.