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Datça'da 27 Kaçak Göçmen Yakalandı, 24'ü Denizde Kurtarıldı

Datça'da 27 Kaçak Göçmen Yakalandı, 24'ü Denizde Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri karada 27 kaçak göçmeni yakaladı, denizde motor arızası nedeniyle sürüklenen bir botta bulunan 24 göçmeni de kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, karada 27 kaçak göçmen yakalandı; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 24 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.10'da Datça ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Körmen Limanı mevkisinde kara üzerinde bulunan 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı tarihte saat 23.45'te ise denizde göçmenlerin bulunduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamasından dolayı yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye giden ekipler, bot içerisindeki 9'u çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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