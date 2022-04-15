Datça'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Datça'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Datça'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan kaçan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile yasadışı yollardan kaçan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 27 düzensiz göçmen yakaladı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/ İHA)

Datça'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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