Datça'da 21 göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Lastik bot içindeki 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel