Datça'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Datça'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı,Datça açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde 14 düzensiz göçmen kurtarıldı,

Datça açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Muğla, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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