Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: "Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: "Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Datça Belediyesi'nden 'Orman Yangını' Açıklaması: 'Söndürüldü Haberini Vermek İçin Fedakarca Mücadele Ediyoruz'

Datça Belediyesi, “Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” açıklamasını yaptı.

Datça Belediyesi, "Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde bugün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Datça Belediyesi, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mesudiye bölgesinde çıkan orman yangınına uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle yoğun şekilde müdahale edilmekte olup, en kısa sürede kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zorlaşan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Oluşabilecek ihtiyaçlar için bizi takip etmenizi istirham eder, söndürüldü haberini vermek için fedakarca mücadele ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title