Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı Datça Belediyesi, “Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir” açıklamasında bulundu. Datça Belediyesi, "Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir" açıklamasını yaptı. Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Datça Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındığını duyurdu. Datça Belediyesi'nin açıklaması şöyle: "Mesudiye bölgesinde çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup son müdahaleler ve soğutma çalışmaları ile gün içerisinde tamamen söndürülmesi beklenmektedir." ANKA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Datça Belediyesi: Mesudiye Bölgesinde Çıkan Yangın Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.