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Datça Belediyesi İhtiyaç Listesi Paylaştı

ANKA - Güncel
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Datça Belediyesi İhtiyaç Listesi Paylaştı

Datça Belediyesi, ilçede süren orman yangını nedeniyle “sandviç, su, ayran, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, plastik çatal-kaşık” gibi ürünlerin yer aldığı bir ihtiyaç listesi paylaştı.

Datça Belediyesi, ilçede süren orman yangını nedeniyle "sandviç, su, ayran, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, plastik çatal-kaşık" gibi ürünlerin yer aldığı bir ihtiyaç listesi paylaştı.

Datça Belediyesi, ilçede bugün öğlen saatlerinde başlayan ve hala devam eden orman yangını nedeniyle sosyal medya hesabında bir ihtiyaç listesi yayınladı. Belediyenin paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın dikkatine; yangın ile ilgili ihtiyaçların toplanma noktası olarak belirlenmiş tek yer, liman girişindeki belediyemize ait sosyal tesislerdir.

Güncel ihtiyaç listesi; soğuk sandviç için ekmek ve kaşar, ayran, su, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, peynir, enerji içeceği, plastik çatal-kaşık."

ANKA / Güncel

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