Datça Açıklarındaki Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.