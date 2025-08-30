Datça Açıklarında Sürüklenen Yelkenli Teknedeki 77 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, teknedeki 21'i çocuk 77 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.