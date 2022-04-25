Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Muğla, Güncel, Haberler

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