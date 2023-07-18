Üye Girişi
Haberler

Datça açıklarında motor arızalı lastik bot sürüklendi, Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri kurtardı

Güncel Haberler

Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular.

Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içiresindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title