Datça açıklarında motor arızalı lastik bot sürüklendi, Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri kurtardı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundular. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtarmak için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.