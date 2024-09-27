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Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 23 düzensiz göçmeni kurtararak limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Göçmen Datça

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