Datça Açıklarında 93 Kaçak Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı

Datça Açıklarında 93 Kaçak Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir teknede yakalanan 38'i çocuk toplam 93 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarındaki bir teknede 38'i çocuk 93 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca dün saat 04.20'de Datça açıklarındaki bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Tekneyi durduran ekipler 38'i çocuk 93 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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