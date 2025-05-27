Datça Açıklarında 93 Düzensiz Göçmen ve 3 Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknede 93 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan teknede 38'i çocuk 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.