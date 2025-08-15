Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 86 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korveti ve botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 20'si çocuk 86 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
