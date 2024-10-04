Datça Açıklarında 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli sahil güvenlik botları tarafından farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan 2 lastik botta 19'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.