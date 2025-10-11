Haberler

Datça Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Datça Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne içinde bulunan 42 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik, durdurduğu teknede 5 çocuk dahil toplam 42 göçmeni ve kaçakçıları gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 5'i çocuk 42 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
