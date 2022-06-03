Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Haberler

Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 19.05'te merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel