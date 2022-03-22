DATÇA AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 18.25'te, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı mahallelerinde de hissedildi. (DHA)