Datça Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye yapılan müdahale sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan teknede 10'u çocuk 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
