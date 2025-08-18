Datça Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan teknede 10'u çocuk 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.