Üye Girişi
Haberler

Datça Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik İnsan Hakları Politika 3-sayfa Göçmen Güncel Çocuk Datça

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gezegenlerin büyüklük sıralaması! Küçükten büyüğe gezegenler Balık yedikten sonra süt içilir mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek? Kristof Kolomb'un Yumurtası ne demek? Osimhen maskesi vidalı mı, Osimhen'in maskesi yasaklanacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? 47, 71, 107 asal mı? Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir?
title