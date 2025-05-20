Datça açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına lastik botta geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mayıs'ta saat 12.25'te, Datça açıklarındaki fiber karinalı lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.