Datça Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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