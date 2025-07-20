Datça Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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