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Datça açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca, bir yelkenli tekne içinde 113 göçmen ile iki kaçakçılıkla ilgili şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 113 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında yelkenli tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine de bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede, 32'si çocuk 113 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduklarından şüphelenilen 2 kişi yakalandı.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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