Darüşşafakalı çocuklara anlamlı destek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Darüşşafaka Lassa- Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının tüm biletlerinden elde edilen gelir Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlanacak. Karşılaşmanın tüm biletlerini satın alan Bitexen, Biz Sahaya Çocuklar Okula' kampanyası dahilinde depremzede çocuklara destek oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30 Nisan Pazar günü saat 13: 00'da Volkswagen Arena'da oynanacak maçın bilet gelirinin tamamı depremzede çocuklar yararına Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına aktarılacak.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI İLE KARŞILAŞMAYA GELMEK İSTEYEN TARAFTARLARA DAĞITILACAK

Darüşşafaka Spor Kulübü, depremden etkilenen çocuklara nitelikli eğitim ortamının sağlanması amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bu sezon oynayacağı iç saha maçlarının bilet gelirinin tamamını bağışlama kararı almıştı. Darüşşafaka Lassa bu doğrultuda bu hafta sahasında oynayacağı maçın gelirini Bitexen'in desteği ile bağışlayacak. Bitexen tarafından satın alınan Darüşşafaka Lassa- Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının tüm biletleri sosyal medya çalışması ile karşılaşmaya gelmek isteyen taraftarlara dağıtılacak. Bitexen Instagram hesabını takip eden ve #Bitexen5Yaşında etiketiyle Darüşşafaka Lassa – Beşiktaş Emlakjet maçına bilet talep ettiğini yoruma yazan 650 kişi çift kişilik bilet hakkı kazanacak. Kazanan takipçiler Bitexen'in resmi Instagram adresi tarafından 28 Nisan Cuma günü özel mesaj ve yorum aracılığıyla iletişime geçilerek açıklanacak.