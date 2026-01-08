Haberler

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, hayatta olmayan ebeveynlere sahip ve maddi imkânları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu yatılı eğitim sunmak üzere 2026 yılı giriş sınavı başvurularını alıyor. Sınav, 17 Mayıs'ta Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 17 Mayıs'ta yapılacak 2026 yılı giriş sınavına başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı, 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de 81 ilde gerçekleştirilecek.

Sınavda başarı gösteren, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünü geçen 100 öğrenci, 5'inci sınıftan itibaren ortaokul ve lise eğitimini Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tam burslu sürdürme hakkı elde edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan "Eğitimde Fırsat Eşitliği" işbirliği protokolü kapsamında başvurular, e-Okul sistemi üzerinden 27 Mart'a kadar yapılabilecek.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma, giyim ve kırtasiye gibi tüm masrafları kurum tarafından karşılanacak. Darüşşafaka, mezunlarına üniversite eğitimleri süresince de burs desteği sağlamayı sürdürecek.

Sınav hakkında ayrıntılı bilgiler "www.darussafaka.org" adresinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia