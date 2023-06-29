Darülaceze sakinleri bayramın ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor

İhtiyaç sahibi ve yaşlılara 128 yıldır kucak açan Darülacezenin sakinleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

İhtiyaç sahibi ve yaşlılara 128 yıldır kucak açan Darülacezenin sakinleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine yıllardır yuva olan Darülaceze'de, bayramda hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor.

Kimi bir süredir kimi ise yıllardır burada yaşayan Darülaceze sakinleri, özellikle böyle özel günlerde gözleri kapıda sevdiklerinin ve yakınlarının kendilerini ziyaret etmesini bekliyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de bayram heyecanları devam eden yaşlılar, özledikleri, bekledikleri ya da hiç tanımadıkları kişilerin ziyaretlerinden mutlu oluyor.

Yaşlılar, onları ziyarete gelenlerle kurumun bahçesindeki kafeteryada veya banklarda bayramlaşıyor, sohbet ediyor, anılarını ve burada geçirdikleri günleri anlatıyor.

Dört yıldır Darülaceze'de yaşayan 84 yaşındaki Muzaffer Birinci, tekerlekli sandalyesiyle kucağında taşıdığı kediyi severek bahçede dolaştı. Bayramının iyi geçtiğini belirten Birinci, herkese iyi bayramlar diledi.

Gönüllü kişilerin ziyaretleriyle mutlulukları artıyor

70 yaşındaki Mihriban Hasanusta da 15 yıldır Darülaceze'de yaşadığını belirterek, burada her gününün çok güzel geçtiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın da çok iyi geçtiğini vurgulayan Hasanusta, bayramın üçüncü günü yakınlarının da kendisini görmeye geleceğini dile getirdi.

Hasanusta, tanımadığı insanların buraya gelerek ziyarette bulunmasının kendilerine güzel hissettirdiğini belirterek, "En azından saygı görüyorum herkesten, onu bırakın saygı gösteriyoruz herkese." diye konuştu.

Zeki Müren'in fotoğrafını çektiği gün anılarında yer etti

Darülaceze sakinlerinden 90 yaşındaki Nevin Özhan, ailesinden hiç kimse kalmadığını, yeğenleri kendisini çağırsa da onları rahatsız etmek istemediği için 1 yıl önce buraya yerleştiğini anlattı.

Geçmişte İstanbul'da 4 yıl zabıtalık yaptığını belirten Özhan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin de kendisine zabıta şapkası hediye ettiğini dile getirdi.

Özhan, zabıtalık görevinin ardından Almanya'ya yerleştiğini, bir süre sonra ise Türkiye'de yaşayan annesi kendisini özlediği için ülkeye döndüğünü belirtti.

Eskiden Levent'te soy ismini verdiği bir fotoğraf dükkanı da açtığını söyleyen Özhan, "Herkes gelip fotoğraf çektiriyordu. Hatta Zeki Müren de geldi. Onun da resmini çekmiştim. Heyecanlandım tabii. Bağırıyordu, 'Hadi foto Özhan, çekeceksen çek.' diyordu. İyice telaşlandım ve çektim fotoğraflarını. O zaman böyle pat diye teslim edilmiyordu, üç şeyden yıkanarak geçiyordu, mandallarla ipe asıyorduk, kurutuyorduk. Çok zahmetliydi. Biraz yaptım vazgeçtim." ifadelerini kullandı.

Nevin Özhan, bayramda güler yüzle kendilerini ziyarete gelenler olduğunu belirterek, "'Sizinle bayramlaşmaya geldik.' diyorlar. Bizimle konuşuyorlar. Hoşuma gidiyor. Hemen gidiyorum 'Hoş geldiniz, nasılsınız?' diyorum. Sanki eskiden tanıyormuş gibi sohbet ediyoruz." diye konuştu.

"Burası hepimizin evi"

14 yıldır Darülaceze'de kalan 91 yaşındaki Ercan Pişirir, "Naçizane bir sazım var, çalarım, söylerim. Başkanlar, çalışanlar, doktorlar, beni herkes tanır, herkes de sever." diyerek, buradaki bazı anılarını anlattı.

Bayramda kendilerine yapılan ziyaretlere ilişkin duygularını dile getiren Pişirir, şöyle konuştu:

"Misafirleri, bizlerle ilgilenen birilerini gördüğümüz zaman sanki baklava, börek yemiş gibi oluyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bize 'Nasılsın?' diyen insanı karşımızda bulunca mutlu oluyoruz. Bizim burası karınca yuvası gibidir. Herkes gelir, gider. Alışkanlık yapar burası. Burası hepimizin evi."

"Lütfen halkımız burada en azından bir gün geçirsin"

Darülaceze'yi İyiliğe Uçanlar Derneği ve şef Yunus Emre Akkor ile Galeyan Restoran'ın iş birliği doğrultusunda ziyaret eden gruptan Hatice Uzun da büyükleri ziyaret etmenin değerini aynı zamanda gelecek nesillere de taşıyabilmek adına burada olduklarını söyledi.

Uzun, "Onlar bizi gördükçe çok mutlu oluyorlar. Bayram geleneğini bu şekilde devam ettirmek içi buradayız ve çok mutluyuz." dedi.

Bu grupla beraber ziyarete gelen Yağmur Dalbudak da Darülaceze sakinlerine lokum getirdiklerini ifade etti.

Herkesin bir gün burada yaşama ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Dalbudak, "Bayramı yaşlı teyzelerimiz ve amcalarımızla hep birlikte yaşamaya, onlarla duygularımızı paylaşmaya geldik. Çok huzurluyuz şu an. Umuyorum onları da kendimiz kadar mutlu edebiliriz." diye konuştu.

İstanbul'daki Galeyan Restoran'ın İşletme Müdürü Tamer Gündoğan da burada kalan sakinlere yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyarette bulunduklarını dile getirerek, "Bahçeye girdiğiniz andan itibaren bir huzurla güne başlıyorsunuz. Lütfen tüm halkımız burada en azından bir gün, bir saat geçirsin. Onlar bunu hak ediyor." dedi.

Hayatlarına dokunan hikayeler dinliyorlar

Darülaceze'yi ziyaret eden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mustafa Emre Songur da büyüklerle konuşmanın, onların hayat hikayelerini dinlemenin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Songur, daha önce de bir huzurevini ziyaret ettiğini, orada da bu samimiyeti yakaladığını belirterek, "Burayı ziyaretimin bayrama denk gelmesi ekstra güzel oldu. Hem bayramlaşıyoruz hem muhabbet ediyoruz. Çok mutlu oluyorlar, iyi geliyor onlara." ifadesini kullandı.

Yaşıtlarına Darülaceze'yi ziyaret etmelerini tavsiye eden Songur, burada hayatlarına dokunan güzel hikayelere tanık olduklarını kaydetti.