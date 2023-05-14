Darülaceze'deki yaşlılar oy kullanarak demokrasiye katıldı

Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de yaşayan yaşlıların oy kullanması için ziyaretçi merkezine 2 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemine kurumda kalan 500 kişiden "Oy kullanabilir" raporu alan 450 kişi katıldı. İhtiyaçlarını kendileri karşılayabilenler kendi imkanlarıyla oy kullanırken yatalak ve tekerlekli sandalyedeki engelliler hastalık ve ihtiyaç durumlarına göre görevlilerin yardımıyla sandık başına getirilerek seçim için oyunu kullandı. Oyunu kullanan vatandaşlardan biri, "Sıradayız oy kullanmak için bekliyoruz" dedi. Bir başka Darülazece sakini Nazlıcan Şanver, "İyi şeyler olsun Allah vatanımızı korusun." dedi. Bir başka Darülaceze sakini ise, " Oy kullandık çok güzel geçti. Ne diyelim. Türkiye'miz güzel günler görür güzel yaşar . Sağlıklı sıhhatli yaşayalım " diye konuştu.

- İstanbul