DARÜLACEZE'DE BAYRAM

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze'de saat 10.30'da bayramlaşma programı yapıldı. Programa Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ONLARI SEVİNDİRMEK ÇOK GÜZEL"

Darülaceze sakinlerini ziyarete gelen ve onlara çiçek dağıtan Şükran Yalçın ise "Her sene bayramın ilk günü buraya geliyoruz. Gelip onları ziyaret ediyoruz, yani bayramlarda onları sevindirmek çok güzel bir şey gerçekten. Bizim de ne olacağımız belli değil" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel