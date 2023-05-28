Darülaceze'de 411 kişi oy kullandı

CUMHURBAŞKANLIĞI ikinci tur seçimlerinde Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'de 2 sandıkta 411 kişi oy kullanıyor. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci "Şu anda burada kalan 500 kişiden 411'i oy kullanıyor. İşlemler seri ve süratli bir şekilde sürüyor" dedi.

Darülaceze'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için kurulan iki sandıkta 411 kişi oy kullandı. Oy kullanma nedeniyle bugün ziyaretçi girişlerine izin verilmedi. Darülacezede kalanlar kurum görevlileri tarafından odalarından alınarak oy kullanma alanına getirildi. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu. Sıraya giren Darülaceze sakinleri tek tek oylarını kullandı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci "Darülaceze 560 yatak kapasiteli bir kurum. Şu anda burada 500 kişi kalıyor. Bunların içinde küçük çocuklar da var. Demans olanlar var. Oy kullanmayacak durumda olanlar var. Oy kullanabilen, oy kullanmak için kart gelen 411 kişi var. 14 Mayıs'a göre burada daha sakin bir seçim oluyor. 14 Mayıs'ta milletvekili seçimleri de olduğu için uzun kartlar vardı. Onları katlamak biraz zor oluyordu buradaki sakinler için. Şu anda iki kişiden biri tercih edileceği için iş kolay. Seri ve süratli yürüyor. Darülacezede kalan insanlar da sabahın erken saatlerinden itibaren o dezavantajlı pozisyonuna rağmen kuyruk oluyorlar. Biran evvel vatandaşlık görevini yapmak istiyorlar. Bu güzel bir şey. Heyecan duyuyorlar. Arkadaşlarımız da, çalışanlar, sandık görevlileri de gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Vatana, millete, ülkemize hayırlı olsun" dedi.