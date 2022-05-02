DARÜLACEZE 2 YIL SONRA ZİYARETÇİLERİ AĞIRLADI

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte ziyaretçilere kapılarını kapatan Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de bayram heyecanı yaşanıyor. İki yılın ardından, tedbirlere uyularak ziyaretçilere açılan Darülaceze'de, saat 10.00'da,'Geleneksel Bayramlaşma Programı' gerçekleştirildi. Darülaceze sakinleri ve çalışanların bir araya gelerek bayramlaştığı programa, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Aydan Şener, eski mankenler kraliçesi ve mimar Sibel Tan Arıkan'ın yanı sıra kurumda yetiştikten sonra sevgi evlerine yerleştirilen çocuklar katıldı.

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BU TİP YERLER YAPMAK ÖNEMLİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel