Darp sanığı anne ve oğluna para cezası

KAYSERİ'de, birbirlerini darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. 3 bin 360 TL, annesi M.K. ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, birbirlerini darbettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. 3 bin 360 TL, annesi M.K. ise 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 3 Temmuz'da, meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile annesi M.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu anne-oğul birbirlerini darbetti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmasıyla haklarında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, anne ve oğlu hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten anne M.K., "Birbirimize vurmadık. İtiş-kakış olmuş olabilir. Kesinlikle oğlumu darbetmedim. Bana öfkeli olduğu için kolunu çizip, rapor almış olabilir. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanıklardan oğul M.K.'yi 'yaralama' suçundan 168 adli gün karşılığı 3 bin 360 TL, annesini ise aynı suçtan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, annenin cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, oğlunun cezasında ise geçmiş sabıkası ve eylemin kadına karşı yapılması nedeniyle erteleme yapmadı.